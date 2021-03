12.03.2021 | 04:00

Dos nous gegants tecnològics, Facebook i Oracle, van anunciar ahir que no participaran presencialment en el Mobile World Congress de Barcelona, esdeveniment organitzat per la patronal GSMA, que ara com ara manté en peus l'edició de 2021. Facebook i Oracle s'han sumat a les baixes d'Ericsson, Nokia i Sony.