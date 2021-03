El Gremi de Transports celebra la gratuïtat de l'AP-7 i l'AP-2 a partir de setembre

Laura Massallé

11.03.2021 | 04:00

A partir del pròxim 1 de setembre es liberalitzaran les autopistes de peatge AP-7, des de Tarragona a la Jonquera, i AP-2, des de Saragossa al Vendrell (Tarragona), una notícia que el Gremi de Transports i Logística de Catalunya, adherit a la patronal vallesana Cecot, ha rebut amb satisfacció, ja que totes dues vies són utilitzades massivament pels transportistes en direcció a la frontera francesa.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va confirmar aquest dimarts al Senat que ambdues autopistes seran gratuïtes una vegada vencin les seves concessions en resposta a la pregunta del senador d'ERC Jordi Martí que plantejava al ministre la necessitat de concretar la manera de finançar la conservació i manteniment de les dues vies a partir de l'1 de setembre.

En la seva resposta, el ministre va indicar que una vegada vençudes les concessions a l'AP-7 i AP-2, totes dues autopistes quedaran lliures de pagament, afirmant que "l'agost de 2021 es donarà pas a una nova xarxa viària molt més equitativa, més igualitària, més justa entre usuaris i territoris". No obstant això, Ábalos deixa oberta la porta a estudiar com han de finançar-se en el futur el manteniment i la renovació de la xarxa viària espanyola, encara que sense definir cap posició sobre aquest tema.

La major part de representants del sector del transport insisteix que l'eliminació dels peatges de les autopistes aporta "indubtables avantatges" per a la millora de la seguretat viària i la descongestió de la xarxa viària nacional, ja que permet una "millor redistribució dels trànsits tant privats com professionals entre les carreteres nacionals i les autopistes paral·leles de peatges, basant l'elecció per una via o l'altra per part dels conductors no en criteris exclusivament econòmics com fins ara, sinó en funció de la distància del trajecte a realitzar o de la destinació del viatge".

La Federació Nacional d'Associacions de Transportistes d'Espanya (Fenadismer), de la què forma part el Gremi de Transports i Logística de Catalunya, calcula que l'eliminació de peatges el 2021 suposarà l'estalvi d'uns 1.900 euros anuals per vehicle.