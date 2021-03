La plataforma Castor, situada davant les costes de Tarragona i Castelló. La plataforma Castor, situada davant les costes de Tarragona i Castelló.

Cecot insta la Moncloa a explicar com recuperarà el "cost del Castor"

Redacció

10.03.2021 | 04:00

Després de conèixer que Escal UGS, l'empresa concessionària del magatzem gasístic Castor ha entrat en concurs de creditors, la Cecot s'ha dirigit per carta a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per saber quines mesures té previstes el Govern espanyol per recuperar el 1.350.729.000 euros que la promotora havia rebut com a indemnització després de la paralització del magatzem i que el Tribunal Constitucional va sentenciar el desembre de 2017 que havia de retornar. La patronal vol saber quines mesures té previstes l'Executiu per recuperar aquesta quantia i si entre aquestes mesures apel·larà a la responsabilitat patrimonial dels...