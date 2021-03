Imatge d'una de les sessions de treball organitzades dins d'una edició anterior del programa. Imatge d'una de les sessions de treball organitzades dins d'una edició anterior del programa.

"Acceleració en Òrbita" busca sis pimes per ajudar-les en el seu creixement

Redacció

10.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cecot han renovat la seva col·laboració per posar en marxa la vuitena edició del programa "Acceleració en Òrbita", amb l'objectiu d'oferir suport, eines i acompanyament a pimes i persones treballadores autònomes per tal d'accelerar el seu procés de creixement. Com en l'edició anterior, el programa començarà amb una sessió de grup que es realitzarà en format virtual, per adaptar-se a la situació pandèmica, i que permetrà a les empreses participants treballar el seu model de negoci des d'una visió teòrica i pràctica. Aquest taller...