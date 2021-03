Cristina Torres, enginyera mecànica de Circontrol. Cristina Torres, enginyera mecànica de Circontrol.

La desigualtat en el sector tècnic, vista per enginyeres

09.03.2021 | 04:00

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, les treballadores de Circontrol, empresa vallesana dedicada a la mobilitat, l'electromobilitat i l'eficiència energètica en aparcaments, han volgut reflexionar sobre la desigualtat de gènere en el sector tecnològic. Treballar en un lloc de feina que tradicionalment s'ha destinat als homes és complicat i així ho explica Teresa Sanjuan, enginyera industrial. "He estat en obres, instal·lacions i oficines tècniques, ambients hostils on rarament es deixa a les dones exposar una idea, acabar una frase, prendre una decisió o executar una acció", explica Sanjuan, que lamenta que això acaba fent que "et tornis...