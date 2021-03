La Covid ha afectat més l'ocupació de les dones que la dels homes Arxiu La Covid ha afectat més l'ocupació de les dones que la dels homes

06.03.2021 | 04:00

Les conseqüències econòmiques fruit de la pandèmia estan afectant més les dones que els homes en el mercat de treball, on tradicionalment elles presenten taxes d'activitat i d'ocupació menors, pateixen més temporalitat i parcialitat, i es veuen afectades tant per un atur més alt com de llarga durada. Segons l'informe "Dones i treball" corresponent al quart trimestre de 2020 elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'ocupació femenina es va reduir un 4,1% i la dels homes un 3,9% en el balanç anual. Tot i això, l'afectació més gran de la Covid-19 sobre...