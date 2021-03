Imatge del gran acte unitari de l'empresariat català, ahir a l'Estació del Nord de Barcelona. ACN Imatge del gran acte unitari de l'empresariat català, ahir a l'Estació del Nord de Barcelona.

L'empresariat exigeix primar l'economia i un Govern "fort" per a la recuperació

L. M.

05.03.2021 | 04:00

Una quinzena d'entitats empresarials de Terrassa com ara Cecot, Cirsa, Leitat o els gremis tèxtils, de flequers i pastissers, de carnissers i cansaladers-xarcuters, de la construcció, i de la metal·lúrgia, van participar ahir en l'acte liderat per Foment del Treball Nacional i Pimec a l'Estació del Nord de Barcelona per "condemnar la violència" dels darrers dies i reclamar la fi dels aldarulls. En total, unes 300 empreses i associacions van demanar a les administracions exercir la seva autoritat i responsabilitats "sense complexos", alhora que van mostrar el seu suport als Mossos d'Esquadra com a "policia democràtica". Les organitzacions també van exigir...