L'autoconsum i la volatilitat, claus en la futura gestió de l'energia

Toni Alfaro

05.03.2021 | 04:00

La gestió de l'energia serà cada cop més complexa, i l'autoconsum serà una peça fonamental per obtenir-la de forma sostenible. Es tracta d'un pas que ve determinat pels canvis en el sector, així com les facilitats que les administracions de municipis com Terrassa estan donant per a l'abastiment a través de la generació pròpia de l'electricitat. Així ho van posar de relleu els diferents ponents de la taula rodona sobre el preu de l'energia i la seva gestió, organitzada per la Delegació del Vallès del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) dimecres passat. La xerrada amb el títol "La factura...