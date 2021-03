Pedro Regull. Leitat Pedro Regull.

Pedro Regull, nou director general corporatiu de Leitat

04.03.2021 | 04:00

El centre tecnològic terrassenc Leitat ha incorporat el doctor Pedro Regull Climent com a director general amb responsabilitat sobre les àrees corporativa i d'operacions. Es tracta d'un lloc de nova creació per a consolidar l'actual capacitat d'execució de projectes d'I+D empresarials, així com preparar la incorporació de noves línies tecnològiques. Regull ha estat els últims vuit anys director general de l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i anteriorment ha ocupat diverses posicions directives en empreses del sector paperer. Acumula una dilatada experiència en diversos àmbits de la gestió empresarial, així com en la gestió de...