Terrassa tanca el febrer amb 17.297 aturats, 70 més que el mes de gener

Laura Massallé

03.03.2021 | 04:00

La crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 segueix fent estralls a Terrassa, que va tancar el mes de febrer amb un total de 17.297 persones aturades, segons l'Observatori del Vallès Occidental i el Ministeri de Treball i Economia Social, que ahir va difondre les dades de l'atur a Espanya. La xifra suposa un increment del 0,4% respecte a les dades de gener, quan les persones sense feina a Terrassa eren 17.227, 70 menys que ara. En termes interanuals, l'atur registrat aquest passat mes de febrer és un 24,2% superior al de fa un any, quan hi havia 14.097 persones desocupades, és a dir, 3.200 menys. Tot i la tendència creixent de l'atur a Terrassa, la xifra de les 17.297 persones...