La institució també ha facilitat a empreses de la demarcació la informació necessària sobre l'accés a les línies de subvenció i finançament.

La Cambra coordina quatre projectes per accedir als fons NextGenerationEU

Redacció

03.03.2021 | 04:00

En el marc del seu lideratge de la Comissió d'Economia Circular, Indústria i Competitivitat (CECIC) del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa coordina quatre projectes per accedir a les línies de finançament dels fons NextGenerationEU. Es tracta de SOSSOIA, destinat a la prevenció del malbaratament alimentari i una eficient utilització social de la producció; GREENTECH, per al foment de les energies renovables i la formació tècnica i empresarial dels instal·ladors; CHATUTECH, per a la sostenibilitat del sector de l'obra pública mitjançant l'aplicació...