L'Autcat lamenta que "s'ha continuat mantenint una maquinària inapel·lable de recaptació". Alberto Tallón L'Autcat lamenta que "s'ha continuat mantenint una maquinària inapel·lable de recaptació".

L'Autcat demana que s'activin les ajudes directes de forma urgent

Redacció

02.03.2021 | 04:00

Després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés la setmana passada 11.000 milions d'euros en ajudes per a diversos sectors afectats especialment per la pandèmia del coronavirus com el turisme, l'hostaleria, la restauració i el petit comerç, l'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) va emetre ahir un comunicat en què es mostra escèptica i crítica, ja que considera que les ajudes no solament arriben tard, sinó que la complexitat de les tramitacions retardarà encara més la seva posada en marxa. "Un any han trigat a plantejar-se donar ajudes directes als sectors obligats a tancar per impacte de la Covid-19 quan...