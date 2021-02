Nou programa per a impulsar les "start-ups" de les universitats

L. M.

27.02.2021 | 04:00

Les empreses derivades ("spin-offs") i emergents ("start-ups") d'universitats i altres centres educatius compten amb un nou programa de suport liderat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa. Es tracta d'SPINTeams, un projecte que compta amb la participació de deu socis de cinc països de la Unió Europea i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC com a membre associat, i que busca l'èxit i la consolidació de nous negocis a través de la millora de les competències emprenedores i de negoci i la creació d'una xarxa de mentors i equips emprenedors transnacionals.

SPINTeams obrirà noves oportunitats d'aprenentatge, reforçarà les capacitats d'investigadors i estudiants, augmentarà l'establiment de xarxes internacionals i construirà una infraestructura de suport a través de "mentors d'emprenedoria". Tots ells provindran de l'àmbit empresarial i d'empreses derivades i emergents ja creades.

La iniciativa té un doble vessant: institucional i individual. Pel que fa al primer, l'objectiu és dotar als centres d'ensenyament superior de "coaches d'emprenedoria" formats i qualificats per tal que orientin i assessorin en les primeres etapes emprenedores i proporcionar una formació desenvolupada especialment per als futurs emprenedors, noves metodologies de "mentoring" i "peer learning" i la creació d'un ecosistema de suport a les "spin-offs" i "start-ups". Així mateix, s'implantarà la Plataforma de Cooperació Internacional per tal d'impulsar la creació de xarxes internacionals de connexió entre centres de diferents països.

Capacitar

En l'àmbit individual, l'SPINTeams vol capacitar els estudiants, doctorands, investigadors i fundadors de "spin-offs" i d'"start-ups" amb habilitats empresarials clau per a l'èxit de la nova empresa i orientar-los amb l'ajut de mentors i empresaris d'èxit. A més, gràcies a la Plataforma de Cooperació Internacional, es facilitarà l'obtenció de contactes per a completar equips, col·laboradors, socis i inversors.

Les conseqüències més immediates per als participants en el projecte es concretaran en l'adquisició de capacitats per a una gestió empresarial reeixida, l'obtenció d'orientació per a desenvolupar idees de negoci, el suport per a la fundació d'empreses, l'establiment de xarxes de col·laboració que permetran la cerca de socis i talents i l'oportunitat d'ampliar amb nous mercats una empresa de recent creació.