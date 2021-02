La distància guanya adeptes€ silenciosament La distància guanya adeptes€ silenciosament

Apunt econòmic

Gabriel Izard

27.02.2021 | 04:00

La distància pot ser física, pot ser teòrica, conceptual, ideològica. Hi ha molts tipus de distàncies que contrapesen la proximitat entre els individus, les cultures, la societat. El resultat de gestionar la distància és decisiu per al futur; en la universitat, en l'empresa, en la societat. La distància guanya adeptes silenciosament i s'agafa com la via d'escapament davant dels dubtes i les incerteses. L'hem de combatre? Per què? Hem de lluitar més contra la distància? La distància és l'artífex de les desigualtats que, al seu torn, invoquen al populisme. Vegem com l'augment de la distància potencia l'individualisme i la...