BBVA estudia retallar uns 3.000 llocs de feina

26.02.2021 | 04:00

El BBVA estaria estudiant retallar uns 3.000 llocs de feina a Espanya, prop del 10% de la seva plantilla, dins del pla d'ajust que el banc vol començar a aplicar en la primera meitat de l'any per continuar reduint els seus costos. En tancar l'any 2020, el banc comptava a Espanya amb 29.330 empleats i algunes cases d'anàlisis calculen que aquest ajust del 10% li costaria uns 300 milions i li permetria estalviar cada any uns 125 milions d'euros. Es dona per fet que una sortida d'empleats afectaria no només els serveis centrals del banc sinó també a la xarxa de sucursals a Espanya. BBVA ha insistit que avaluen totes les alternatives per reduir els seus costos i ha recordat que el conseller delegat, Onur...