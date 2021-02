Oliu i Alberich durant la conferència a la Cambra de Comerç de Sabadell. Oliu i Alberich durant la conferència a la Cambra de Comerç de Sabadell.

Oliu rebutja les quitances "generalitzades" als crèdits ICO

Toni Alfaro

25.02.2021 | 04:00

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, es va manifestar en contra d'aplicar quitances "generalitzades" als crèdits ICO atorgats a empreses. En la conferència d'inauguració d'any de la Cambra de Comerç de Sabadell, el cap de l'entitat bancària va ressaltar ahir que incentivaria a no pagar deutes i que discriminaria negativament aquelles empreses que van fer l'esforç d'afrontar la crisi sense accedir-hi, ajustant-se a la seva liquiditat. "Tindria efectes adversos", ha manifestat sobre la qüestió. En aquest sentit, Oliu va destacar el paper dels bancs, "que són els que tenen millor coneixement", per ser selectius i estudiar cas per cas les...