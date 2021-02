Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona, i Antoni Abad, president de la Cecot. Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona, i Antoni Abad, president de la Cecot.

CaixaBank i Cecot renoven el seu acord per la digitalització empresarial

Redacció

25.02.2021 | 04:00

CaixaBank i la Cecot han renovat el seu acord de col·laboració per a potenciar la digitalització de les petites i mitjanes empreses associades a la patronal vallesana. Així, els socis de l'entitat empresarial podran optar a un finançament específic, a la bonificació de comissions per TPV i a la solució tecnològica de comerç electrònic Social Commerce, que CaixaBank posa a disposició dels petits negocis per ajudar-los a impulsar les vendes en línia. A més, podran beneficiar-se del PayGold, una solució pensada per rebre pagaments en línia, per correu electrònic o per SMS, sense necessitat que l'empresa tingui una web...