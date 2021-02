Acord a Italco de Sant Quirze per mantenir 70 dels 245 treballadors

25.02.2021 | 04:00

L'empresa Italco ha arribat a un acord amb la plantilla de la planta de Sant Quirze del Vallès per mantenir 70 dels 245 treballadors, segons ha informat CCOO. El sindicat valora positivament l'acord, que permet "guanyar un any de marge" per buscar un projecte per reindustrialitzar la planta. CCOO també destaca que el pacte estableix bones condicions de sortida per a la resta de la plantilla. L'acord, segons afegeix el sindicat, ha estat ratificat avui mateix per una majoria "àmplia" dels treballadors d'Italco. El pacte inclou un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que engloba 102 treballadors, amb un pla de rendes per complementar la prestació. Els treballadors entre 55 i 57 anys...