El nou espai consta d'una àmplia sala amb taules de treball per a 24 persones. Nebridi Aróztegui

El primer pis del Gran Casino es converteix en un espai de "coworking"

Laura Massallé

24.02.2021 | 04:00

El primer pis del Gran Casino, l'icònic edifici del carrer de la Font Vella construït per l'arquitecte Lluís Muncunill, obrirà les portes aquest mes de març convertit en un "coworking". L'empresa terrassenca Industrial 43, que ja compta amb un espai similar al carrer Transversal, a Sant Pere, hi obrirà unes noves instal·lacions de treball compartides amb l'objectiu de captar nous usuaris. El nou cotreball ocuparà una superfície de 250 metres quadrats i inclourà 24 espais de treball individuals, una sala de reunions, cabines per a trucades i videotrucades i una cuina-office. "La meitat del primer pis està ocupada per l'Abacus. Nosaltres obrirem a...