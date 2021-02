Lamp va néixer a Terrassa el 1972. Actualment forma part del grup Experience Brands. Lamp va néixer a Terrassa el 1972. Actualment forma part del grup Experience Brands.

Lamp llança per primera vegada un catàleg 100% en format digital

L. M.

23.02.2021 | 04:00

Adaptant-se a les noves formes de treballar, més digitals i amb la implementació d'accions que sumen a contribuir a un model més sostenible, Lamp, empresa terrassenca d'il·luminació tècnica, ha llançat per primera vegada una edició 100% digital del seu catàleg. Es tracta del Digital Working 2021, que es pot descarregar a l'àrea de catàlegs de la web de la companyia i que inclou un seguit de funcionalitats que pretenen millorar l'experiència de l'usuari. Així, la seva navegació inclou un índex interactiu per famílies, per un accés més ràpid a la pàgina de producte; un enllaç directe a la web de...