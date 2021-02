Les vendes constitueixen un dels àmbits que més continua preocupant les empreses. Les vendes constitueixen un dels àmbits que més continua preocupant les empreses.

Cecot dona les claus per saber vendre en temps de pandèmia

L. M.

20.02.2021 | 04:00

Després de l'èxit del primer seminari web que Cecot Formació va impartir a finals del mes de gener sobre com passar de venedor tradicional a venedor híbrid tenint en compte l'actual context de Covid-19, en el qual van participar més de 30 professionals, la patronal ha decidit planificar-ne dues edicions més, la segona, el 26 de febrer, i la tercera, el 5 de març. Conduïda per l'experta en estratègia comercial Mònica Mendoza, els principals objectius d'aquesta formació se centren a donar eines a les persones participants per tal que siguin capaces de fer una anàlisi del món híbrid comercial que la situació i l'impacte de la...