Els autònoms inicien una demanda col·lectiva contra l'Administració

Laura Massallé

19.02.2021 | 04:00

Autònoms Egarencs i del Vallès ha engegat una demanda col·lectiva contra l'Estat i la Generalitat de Catalunya, per demanar responsabilitats pels perjudicis causats als treballadors autònoms i les pimes de la comarca a conseqüència de les mesures preses a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Membres de l'associació es van manifestar fa uns dies a Terrassa amb el lema "Ni polítics ni hòsties. No som gilipolles! N'estem farts!" per mostrar la seva indignació i protestar contra les mesures de restriccions sanitàries canviants. "Estem cansats que no se'ns escolti. Estem amb l'aigua al coll i no podem continuar així", explicaven després de recórrer mitja ciutat amb empresaris i ciutadans que "estan d'acord en el fet que no podem continuar així" i assegurar que continuarien lluitant pels seus drets.

Ara fan un pas més i preparen una demanda col·lectiva contra l'Administració, tant la de l'Estat com la del Govern català. "Ens ho van demanar els associats i, després de consultar-ho amb advocats, hem decidit fer el pas", explica Joaquín Peñalver, president d'Autònoms Egarencs.

El cap visible de l'entitat assegura que hi ha gremis molt perjudicats a Terrassa i que "cada dos o tres dies tanca un negoci a la ciutat". "L'hostaleria, l'oci nocturn, les agències de viatges i els gimnasos són segurament els sectors més afectats per les restriccions, però no els únics", comenta, alhora que afirma que els autònoms i les pimes ja acumulen "milers i milers d'euros perduts" des de l'inici de la crisi provocada pel coronavirus.

Actualment l'entitat, que va néixer l'any 2010, agrupa uns 600 socis. "Els autònoms i les pimes som el motor de l'economia i els polítics no ho entenen", lamenta Peñalver. "Cada cop som més i no pararem de lluitar pels nostres drets. No deixarem de fer soroll fins que ens escoltin", hi afegeix.

En aquest sentit, l'organització es troba en procés de buscar associats que vulguin sumar-se a la demanda col·lectiva. El termini per fer-ho finalitzarà el 16 de març. Peñalver destaca que no limiten l'acció a la ciutat de Terrassa, sinó que la fan extensiva a tot el Vallès. Si s'hi afegeixen més de 25 o 30 autònoms i pimes, la tiraran endavant. El president de l'entitat es mostra força convençut que superaran aquest mínim.