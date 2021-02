Els últims 13 anys, els costos de construcció han pujat un 40%. Els últims 13 anys, els costos de construcció han pujat un 40%.

L'habitatge nou s'encareix un 6% el 2020 a Catalunya

Barcelona / Efe

18.02.2021 | 04:00

L'habitatge de nova construcció es va encarir un 6,3% l'any passat a Catalunya malgrat la pandèmia, fins als 3.864 euros per metre quadrat útil, però els preus van caure un 3,2% a la ciutat de Barcelona, fins als 7.059 euros per metre quadrat, per la caiguda del comprador estranger. Així ho posa de manifest l'estudi d'oferta d'habitatges de nova construcció a Catalunya de 2020 de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), que es va donar a conèixer ahir, dimecres. Una altra dada significativa és que l'habitatge nou en oferta a Catalunya va caure l'any passat un 27,2% en la comparativa amb el 2019, de manera que el 2020 els promotors van oferir 6.098 habitatges nous, 2.415...