Les corredories animen a denunciar les "males praxis" de la banca

Redacció

18.02.2021 | 04:00

L'Associació Catalana de Corredors i Corredories d'Assegurances (ACCA) -col·lectiu adherit a Cecot- celebra l'acord del Ministeri de Consum i les comunitats autònomes per establir un criteri únic a l'hora d'actuar davant de pràctiques injustificades dutes a terme per les entitats bancàries, com ara evitar que aquestes modifiquin les condicions d'un contracte de manera unilateral amb la finalitat de cobrar comissions, si una oferta comercial tenia incloses expressions com "sense despeses" o "zero comissions", o que imposin vinculacions a la contractació d'assegurances. Paco Hoya, president de l'ACCA, afirma que "aquest acord assolit entre Consum i les CCAA al gener...