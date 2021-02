Alguns dels anuncis publicats als portals expedientats feien referència a immobles ubicats a Terrassa Alguns dels anuncis publicats als portals expedientats feien referència a immobles ubicats a Terrassa

La Generalitat obre expedient a cinc portals immobiliaris

18.02.2021 | 04:00

L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha obert expedients sancionadors als portals immobiliaris Fotocasa.es, Habitaclia.com, Idealista.com, Pisos.com i Yaencontré.com per no incloure als seus anuncis l'índex de referència dels preus de lloguer de la Generalitat, que ha de constar a totes les ofertes i publicitat que incloguin els preus de lloguer, tal com estableix la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes. Els anuncis publicats als portals expedientats feien referència a immobles ubicats a Terrassa i també a Badalona, Barcelona, Cardedeu, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà del Llobregat, Cubelles, Gavà, Granollers, Hospitalet...