Cristina Lozano, mànager d'àrea de Plazy, i Davide Brea, CEO de l'empresa. Victòria Rovira Cristina Lozano, mànager d'àrea de Plazy, i Davide Brea, CEO de l'empresa.

El rentat de cotxes sense aigua ja està disponible a Terrassa

Redacció

17.02.2021 | 04:00

A casa, a la feina, al gimnàs... Qualsevol lloc és vàlid perquè s'hi desplaci una persona per netejar i desinfectar un vehicle. En plena crisi de la Covid, Davide Brea, un gallec resident a Sabadell des de fa cinc anys, va crear l'any passat Plazy, una empresa que neteja cotxes a domicili i de forma ecològica, a mà i sense aigua. A finals de l'any passat va ampliar el seu servei a cinc ciutats més de la comarca, entre elles, la nostra. En concret, la firma creada per Brea es va expandir el desembre a Terrassa, Castellar, Sant Quirze, Barberà i Matadepera, i des de principis d'aquest any 2021 també ofereix servei a Sant Cugat i Cerdanyola, arribant a quasi tota la comarca del...