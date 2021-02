Antoni Abad, president de la patronal Cecot, en una imatge d'arxiu. Nebridi Aróztegui Antoni Abad, president de la patronal Cecot, en una imatge d'arxiu.

Cecot exigeix un consens ampli en les estratègies econòmiques

Redacció

15.02.2021 | 21:25

La patronal Cecot va valorar ahir els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya, tot llançant un missatge clar als partits que conformaran l'arc parlamentari i al nou Govern que surti d'aquests comicis perquè tirin endavant reformes, "realitzant els acords necessaris i cercant el màxim consens possible per tal de dur-les a terme amb èxit". L'associació d'empresaris considera que els conflictes polítics s'han de resoldre des de la política. En aquest sentit, demana coratge i diàleg, així com un marc de relacions institucionals més estable i "des de la base d'un respecte mutu". "La política no és espectacle, la...