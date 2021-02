"El temps no canvia a causa d'una previsió" "El temps no canvia a causa d'una previsió"

Gabriel Izard

12.02.2021 | 21:42

La frase brillant del Premi Nobel d'Economia del 2013 Robert Shiller, professor de la Universitat Yale a New Haven (Connecticut), "el temps no canvia a causa d'una previsió" sembla una bajanada. Però no ho és: avui més que mai veiem com els fets van per davant de les previsions i que moltes coses que ens passen, succeeixen per factors imprevisibles. Ens podem preguntar si amb la preparació i el treball podem anticipar-nos i modelar el futur d'alguna manera i la resposta és que sí. Només faltaria. La preparació és la clau més important per l'èxit, però.... no n'hi ha prou. Els sistemes no responen únicament a les previsions. Tant la...