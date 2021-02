L'empresari Joan Canadell visita la Cambra L'empresari Joan Canadell visita la Cambra

09.02.2021 | 21:11

Joan Canadell va visitar la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per explicar el programa econòmic de Junts per Catalunya. Hi van assistir, per part de la Cambra, Ramon Talamàs, president de la institució, Santiago Sabatés, vicepresident primer, Juan Ignacio Navarro, vicepresident 2n i Josep Prats, director gerent. L'empresari Joan Canadell, número 3 de la llista de Junts per Catalunya per Barcelona, va assistir a la reunió acompanyat per la candidata Montserrat Caupena -número 66 de la llista del partit per Barcelona- i Meritxell Lluís, portaveu del Grup Municipal de Junts per Terrassa a l'Ajuntament de Terrassa. També van assistir a la...