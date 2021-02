Impuls al segell Biosphere de gestió sostenible Impuls al segell Biosphere de gestió sostenible

09.02.2021 | 21:11

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha iniciat el període de sensibilització i adhesió al programa Biosphere, que a través d'un distintiu internacional impulsat per la Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable, acredita la gestió responsable i sostenible que realitzen les empreses i serveis turístics. El programa està dirigit a un ampli ventall d'activitats vinculades al sector turístic: municipis per acreditar-se com a destinacions turístiques, allotjaments, restauració, empreses de turisme actiu, museus i centres d'interpretació, oficines de turisme, seguretat ciutadana,...