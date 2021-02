Instal·lacions de Circontrol al polígon industrial Can Mitjans, a Viladecavalls. Instal·lacions de Circontrol al polígon industrial Can Mitjans, a Viladecavalls.

Circontrol factura 33,6 milions d'euros el 2020, un 5% més

Redacció

09.02.2021 | 21:11

L'empresa vallesana Circontrol, especialitzada en solucions per a la mobilitat i l'eficiència energètica, va facturar 33,6 milions d'euros el 2020, un 5% més que l'any anterior, tot i les dificultats associades a la pandèmia de la Covid-19. La companyia té com a objectius per al 2021 arribar als 40 milions d'euros de facturació -cosa que suposaria un increment de les vendes d'un 24%-, passar dels 180 als 200 treballadors amb la captació de nou talent jove del sector de l'enginyeria i ampliar les seves instal·lacions a Viladecavalls (de 7.000 metres quadrats a 9.000 metres quadrats). "Volem augmentar la capacitat productiva i millorar els laboratoris de proves, que són...