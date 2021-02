La tramitació de documents de forma digital és segura i àgil. La tramitació de documents de forma digital és segura i àgil.

La Cambra impulsa la tramitació de documents en format digital

Redacció

09.02.2021 | 21:11

La Cambra de Comerç de Terrassa ha impulsat un projecte de tramitació dels certificats d'origen i altres documents per a l'exportació en format 100% digital. Aquesta iniciativa té coma objectiu que totes les empreses de la demarcació tramitin en línia aquest tipus de document. Si més no, el projecte s'emmarca en el context del Digital Impulse Hub, que s'ha creat per impulsar la transformació digital de les companyies i de les administracions locals. Per facilitar aquest procés de digitalització, l'entitat compta amb un equip professional que s'encarregarà de donar suport de forma telemàtica perquè les empreses resolguin els seus dubtes sobre el...