Trenta anys gestionant residus i assessorament ambiental

Contingut patrocinat

09.02.2021 | 11:31

Amb prop de 30 anys d'experiència, Vilà Vila Serveis ambientals neix amb l'objectiu de dedicar-se a la preservació del medi ambient, l'empresa ha evolucionat fins a tenir diferents parcs logístics i plantes de reciclatge que estan distribuïdes per les comarques del Bages, Osona i Vallès i així poder oferir un servei integral en la gestió de residus per tota la geografia catalana.

El nostre principal objectiu és ajudar a les empreses, ens locals i particulars a gestionar els seus residus correctament, fomentant l'economia circular i preservant el medi ambient.

Ens dediquem a la gestió integral de qualsevol tipus de residus, oferint el servei de lloguer de contenidors i transport de tot tipus de residus fins al centre gestor de residus.

VILÀ VILA SERVEIS AMBIENTALS, SL està autoritzat com a transportista i negociant de residus per l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya amb codi T- 316 i N-10278.



Els nostres serveis principals són els següents:



Recollida, transport i gestió de tot tipus de residus (rebuig, cartrons, plàstics, ferralla, residus especials, electrònics, líquids, etc).

Lloguer i venda de contenidors i recipients per emmagatzemar correctament els residus..

Servei de recollida i destrucció d'informació confidencial en qualsevol tipus de suport, certificats per la norma UNE-EN 15713:2010 (complint la normativa europea de seguretat DIN 32757-1 i DIN 66399-2 i la Llei de protecció de dades 15/1999).

Serveis de desembussaments

Neteges a pressió de tot tipus de dipòsits.

Neteja viària.

Recollida d'abocaments incontrolats tant líquids com sòlids.

Serveis d'assessorament ambiental.

Com a empresa, comptem amb la certificats que acrediten la qualitat dels serveis que oferim. Disposem de la certificació UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001.

Actualment la nostra empresa està preparada per donar la solució més adequada a les necessitats dels diferents sectors industrials com la construcció, sector sanitari, d'alimentació... en el tractament o valorització de qualsevol tipus de residus tant especials com no especials.

Avgda. La Llana, 111. Pol. Ind. La Llana, 08191, Rubí.

Tel. 93 733 77 00.

valles@vilavila.com

www.vilavila.com