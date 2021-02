El Govern activa el nou pla d'ajudes El Govern activa el nou pla d'ajudes

El Govern activa el nou pla d'ajudes

08.02.2021 | 21:19

El Govern va activar ahir el nou pla trimestral d'ajudes directes dotat amb 618 milions d'euros per als col·lectius i sectors més afectats per les restriccions de la Covid-19. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicar ahir les bases de la línia de 208 milions d'euros que va dirigida a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en ERTO, que s'obrirà el proper dilluns. Aquesta línia donarà cobertura als 104.000 treballadors en ERTO que es calcula que hi ha en aquestes empreses. El DOGC també va publicar les ordres per les quals la setmana que ve s'obriran els tràmits d'inscripció prèvia per a les dues ajudes directes extraordinàries...