Circutor preveu que el 2021 serà un "gran any" per al sector

Redacció

08.02.2021 | 21:19

Més de 1.100 professionals del sector elèctric van assistir al "Circutor 2021 Meeting Point". L'esdeveniment que va organitzar Circutor es va celebrar el passat 21 de gener. El director de Marketing del departament de Qualitat de Xarxa de la firma, Vicente Barra, va indicar que aquesta trobada havia estat "un èxit". Si més no, a la jornada professional es va aprofundir en els quatre grans reptes que té el sector elèctric per a l'any 2021: la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica, la qualitat de xarxa i les energies renovables. Segons l'empresa situada a Viladecavalls, el sector elèctric "és clau per contribuir a la necessitat de...