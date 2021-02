El president de Cecot i el nou secretari general de l'entitat es van reunir amb l'alcalde. Ajuntament de Terrassa El president de Cecot i el nou secretari general de l'entitat es van reunir amb l'alcalde.

Cecot exigeix un concert entre agents per fer front a la crisi

Redacció

05.02.2021 | 21:51

Per a Cecot, les decisions que s'han pres en matèria econòmica, fiscal i laboral abans i durant la Covid-19 són tímides i insuficients per poder fer front tant a la reactivació econòmica com a les reformes estructurals pendents que han de reimpulsar la transformació del model econòmic. Així ho argumenta Antoni Abad, president de la patronal, que ha fet arribar als partits polítics catalans un document amb les mesures que considera necessàries. Des de Cecot s'insisteix a les administracions que "la situació econòmica i els riscos sanitaris són tan importants que les solucions no vindran mai d'un únic actor, per més poder de...