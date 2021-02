Un dels platós del Parc Audiovisual de Catalunya. Arxiu Un dels platós del Parc Audiovisual de Catalunya.

Terrassa i el Parc Audiovisual opten als fons Next Generation

04.02.2021 | 21:14

El projecte per convertir Catalunya en motor de la innovació audiovisual i dels videojocs del sud d'Europa, en què participen l'Ajuntament de Terrassa i el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), és una de les 27 iniciatives catalanes emblemàtiques que el Govern proposa per optar als recursos del fons Next Generation EU. La Generalitat va avançar el desembre aquesta possibilitat i aquesta setmana, amb la publicació de la seva tria, ho ha confirmat. L'objectiu del projecte gira entorn de la construcció d'una infraestructura que esdevingui un centre de recerca i producció per als sectors audiovisual i de continguts digitals, i que integri facilitats de producció per al mercat...