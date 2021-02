Les restriccions a causa de la pandèmia han afectat les vendes a les grans superfícies. Les restriccions a causa de la pandèmia han afectat les vendes a les grans superfícies.

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 10,9% el 2020

Redacció

04.02.2021 | 21:15

Les vendes a les grans superfícies de Catalunya van caure un 10,9% l'any 2020 en comparació amb el 2019 a causa de les restriccions per la Covid-19, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'índex a preus corrents com ha registrat fortes disminucions des que es va decretar l'estat d'alarma. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es va concentrar en les de productes no alimentaris, amb una caiguda del 25,9%, mentre que les d'alimentació van augmentar un 8,3%, al mateix ritme que ho van fer l'any 2019. Al desembre, l'índex va disminuir un 9,8% respecte al mateix mes del 2019, però va augmentar un 61,3% respecte al mes de novembre del 2020. Per grups de...