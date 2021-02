Pimec ajudarà a trobar feina a 1.000 aturats 

03.02.2021 | 21:10

Pimec ajudarà durant aquest any unes 1.000 persones desocupades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a trobarfeina. La patronal de la petita i mitjana empresa ha iniciat la novena edició del Programa d'orientació i acompanyament a la inserció. Terrassa i Sabadell tindran tres punts d'orientació. En total la patronal desenvoluparà aquesta acció en cinc de les seves seus arreu del territori català. En aquesta edició, el programa facilitarà l'atenció presencial i per via telemàtica.