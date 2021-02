L'atur supera la barrera dels 17 mil desocupats a Terrassa

Emili González

02.02.2021 | 21:25

La pandèmia no dona treva des del punt de vista de la destrucció de llocs de treball. Si el desembre, l'atur registrat a Terrassa era de 16.965 persones (en uns nivells de desocupació que no es veien des de finals del 2016), el gener la xifra ha superat la barrera psicològica dels 17 mil aturats. En concret, el mes passat va acabar-se amb un total de 17.227 persones sense feina a la ciutat, segons l'Observatori del Vallès Occidental i el Ministeri de Treball i Economia Social, que ahir va difondre les dades de l'atur a Espanya.

La xifra suposa que el mes passat fins a 262 persones es van quedar sense feina a la ciutat, cosa que representa un increment de l'1,5% respecte al desembre.

El darrer any, l'evolució de l'atur ha vingut molt determinada pels devastadors efectes econòmics que ha tingut la Covid-19 en empreses i autònoms. Els estralls que la pandèmia ha causat en molts negocis, amb milers de treballadors afectats per un ERTO (un total de 171.139 persones el gener, segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), queda reflectit en la variació interanual de la desocupació a Terrassa. En xifres, a finals del mes passat, l'atur a la ciutat era un 24,2% més elevat que el gener del 2020, segons l'Observatori del Vallès Occidental. Dit d'una altra manera, el gener va acabar amb 12.296 desocupats més a la ciutat dels que hi havia el gener del 2020.

Lluny del rècord

Malgrat la tendència creixent de l'atur a Terrassa, la xifra de les 17.227 persones que es troben sense una activitat laboral, queda encara lluny de les marques històriques que es van assolir a la ciutat arran de la crisi econòmica iniciada el 2008. Fruit d'aquell perllongat sotrac, el febrer del 2013, Terrassa batia el rècord de sumar més de 24 mil persones aturades.

El gener també ha deixat xifres negatives a l'àrea d'influència de Terrassa, amb un increment mensual de l'atur a Matadepera, del 4,9%; Rellinars (3,3%); Viladecavalls (2,8%); Vacarisses (2,3%); Ullastrell (1,1%) i Castellbisbal (0,2%). Al conjunt del Vallès Occidental, 915 persones van quedar-se el gener sense feina, en una variació mensual relativa de l'1,5%.

El mes passat, la desocupació també va pujar a Catalunya. Ho va fer en 10.470 persones. I així la xifra global d'aturats va situar-se en 508.081. El sector serveis va acaparar la destrucció de llocs de treball (amb 8.923 aturats més), seguit de la indústria (372), la construcció (177) i l'agricultura (131).

Reaccions

El director general de Relacions Laborals de la Generalitat, Enric Vinaixa, va indicar ahir que "mentre duri la situació pandèmica i les restriccions, almenys durant aquest primer trimestre el comportament del mercat laboral es mantindrà d'una forma similar".

Per la seva banda, la patronal terrassenca Cecot va lamentar l'increment de l'atur del gener, una tendència que -segons l'organització empresarial- continuarà els pròxims mesos per la manca d'ajuts directes a les empreses.

Per la seva banda, els sindicats CCOO i UGT van exigir ahir al Govern que "concreti urgentment les ajudes per a treballadors en ERTO, per als autònoms i per tal de mantenir de l'ocupació de petites empreses".