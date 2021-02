La presentació de resultats del Banc Sabadell. La presentació de resultats del Banc Sabadell.

Banc Sabadell guanya 2 milions després de sanejar els comptes

Redacció

01.02.2021 | 22:06

El Banc Sabadell va tancar l'exercici 2020 amb un benefici net de 2 milions d'euros, una xifra que contrasta amb els 768 milions d'euros que va guanyar l'any passat. L'entitat financera explica que aquesta caiguda del 99,7% respon a les provisions per 2.275 milions d'euros que s'han fet per afrontar la crisi de la C vid-19, la venda d'actius problemàtics de la CAM i l'execució del seu pla de reestructuració a l'Estat i al Regne Unit. El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va destacar que els resultats del 2020 estan marcats "per la prudència". Amb les provisions es vol preparar i "sentar les bases del futur, que fa un any era incert i que ara continua sent incert però amb un indici...