Torres demana més incentius a la inversió privada 

30.01.2021 | 04:00

El president de BBVA, Carlos Torres, va plantejar ahir que els fons europeus i els recursos públics serveixin de "catalitzador" per a transformar el país, i va demanar "més incentius" per a la inversió privada en lloc de projectes d'iniciativa pública. El banquer va advocar per generar un clima de "confiança" que atregui els inversors i per a això, a més d'incentius, insisteix que es necessita estabilitat institucional i un marc regulador segur i que respecti el dret a la propietat. Mirant a futur, va subratllar que Espanya necessita que l'economia creixi. Per a aconseguir-ho, "la clau serà la inversió privada", va aclarir, que és "la que genera riquesa a mitjà termini".