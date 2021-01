El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, i el president del banc, Carlos Torres, durant la presentació de resultats. El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, i el president del banc, Carlos Torres, durant la presentació de resultats.

BBVA va guanyar 1.305 milions el 2020, un 62,9% menys que l'any anterior

29.01.2021 | 21:00

El BBVA va obtenir un benefici net de 1.305 milions d'euros el 2020, un 62,9% menys que un any abans, a causa de les provisions per a afrontar la crisi del coronavirus i a la deterioració del valor de la seva filial als EUA, la venda de la qual va anunciar el novembre passat i sense la qual hagués guanyat 3.000 milions. Així ho ha explicat l'entitat en un comunicat remès al supervisor del mercat borsari espanyol, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que afegeix que només en el quart trimestre el benefici va ser de 1.329 milions d'euros, que inclouen la plusvàlua neta de la venda a Allianz del seu negoci d'assegurances de no vida a Espanya. La venda de la filial als EUA...