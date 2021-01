Imatge de Jordi Gual i Gonzalo Gortázar en la presentació de resultats 2020 de CaixaBank. Imatge de Jordi Gual i Gonzalo Gortázar en la presentació de resultats 2020 de CaixaBank.

CaixaBank obté un benefici de 1.381 milions l'any de la Covid

Barcelona / Efe

29.01.2021 | 21:00

CaixaBank ha resistit l'envit de la pandèmia de coronavirus i ha guanyat en l'últim exercici 1.381 milions d'euros, un 19 % menys, després d'aprovisionar 1.252 milions per la Covid-19, segons ha anunciat l'entitat, que repartirà aquest any un dividend de 2,68 cèntims per acció amb càrrec el 2020. En un any especialment complicat, en el qual l'economia mundial ha partit l'impacte del coronavirus, l'entitat ha aconseguit mantenir els ingressos derivats del negoci bancari -marge d'interessos, comissions i assegurances-, amb 8.310 milions d'euros (-0,1 %), i ha reduït tres dècimes la taxa de morositat, fins al 3,3 %. També ha millorat en àrees com ara quotes de...