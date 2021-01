La Covid destrueix 137.600 llocs de treball el 2020 a Catalunya

Barcelona / Efe

28.01.2021 | 20:08

La Covid-19 va destruir durant 2020 un total de 137.600 ocupacions a Catalunya mentre que el nombre d'aturats va pujar en 132.100, la qual cosa va situar la taxa d'atur en el 13,87%, una mica més de tres punts per sobre de la d'un any abans, segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA).

En el conjunt d'Espanya, l'impacte de la pandèmia va suposar la desaparició de 622.600 ocupacions, mentre que es van comptabilitzar 527.900 aturats més, amb una taxa d'atur del 16,1%, 2,35 punts més que al tancament de 2019, la pitjor xifra des de 2012.

Segons les dades de l'EPA, publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el mercat laboral va trencar així el 2020 amb set anys consecutius de descens de la taxa d'atur i amb sis seguits de creació d'ocupació, deixant 3,72 milions d'aturats.

Catalunya va acabar l'any passat encapçalant la llista d'autonomies amb més llocs de treball arrasats i amb l'increment més gran del nombre d'aturats, que en acabar l'any arribaven a 537.900, un 6,19% més que el trimestre anterior (31.300 més) i fins a un 32,56% més que en acabar 2019 (132.100 més).

Malgrat que la taxa de desocupació continua per sota de la mitjana espanyola, aquesta ha pujat del 10,45% al 13,8% en un any a causa en gran part de les restriccions de l'activitat aplicades per frenar els contagis de la Covid-19. A més, un total de 172.735 treballadors estan afectats per un ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació), amb xifres actualitzades del passat 5 de gener, segons ha informat la Generalitat.

Els treballadors en ERTO tenen l'ocupació suspesa i cobren una prestació per desocupació del SEPE, el servei d'ocupació estatal, encara que no apareixen en les xifres d'aturats perquè se'ls considera actius. A tota Espanya, hi ha pràcticament mig milió de persones en aquesta situació.

Per províncies, Barcelona té 391.400 persones aturades (una taxa d'atur del 13,67%); Tarragona, 70.100 (17,47%); Girona, 51.600 (13,33%); i Lleida, 24.900 (10,98%). Respecte al sexe, la taxa d'atur és major entre les dones (14,97%) que entre els homes (12,85%).

El quart trimestre, millor

Malgrat el mal any per a l'ocupació, en el quart trimestre l'evolució a tota Espanya ha estat favorable respecte al tercer, amb 167.400 ocupats més, fins als 19,34 milions, mentre que els aturats són 3.100 menys, fins als 3.719.800. A Catalunya, l'any es va tancar amb 3,34 milions de persones ocupades, un tímid increment del 0,50% en relació amb el trimestre anterior (16.700).

En termes anuals, la població activa espanyola s'ha reduït en 94.700 persones (5.500 menys a Catalunya), que han deixat de treballar i no busquen feina, la qual cosa explica que la destrucció de llocs de treball hagi estat major que l'increment de la desocupació. Els actius a Catalunya s'eleven a 3,87 milions, 48.000 més que el trimestre anterior, encara que el còmput anual cau lleugerament, amb 5.400 actius menys (-0,14%).

Tots els sectors van registrar destrucció d'ocupació, encara que es va concentrar més en els serveis (99.000 a Catalunya), el més afectat per les restriccions d'activitat per contenir els contagis, seguit de la indústria (30.500).