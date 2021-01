Les pimes industrials de Catalunya encaren 2021 amb un "raonable optimisme". Les pimes industrials de Catalunya encaren 2021 amb un "raonable optimisme".

Un 29% de les pimes industrials va reduir personal l'any 2020

Redacció

27.01.2021 | 20:18

Un 29% de les pimes industrials catalanes va reduir personal l'any passat, marcat per la pandèmia de la Covid-19, segons un sondeig de la patronal Pimec realitzat per Gesop entre el 7 i el 15 de gener que es nodreix de les respostes de directius (propietaris, gerents o directors financers) de 409 empreses industrials d'un màxim de 250 empleats. L'enquesta també constata que a l'exercici 2020 un 54% del sector industrial català ha registrat uns resultats inferiors als de 2019, amb una caiguda de les vendes d'un 11,4% pels efectes de la pandèmia. Durant la presentació de l'informe "Evolució de la pime industrial catalana el 2020 i perspectives per al 2021", el president de Pimec,...