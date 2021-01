La Cambra fa un balanç positiu dels programes de suport i orientació que ha gestionat el 2020. La Cambra fa un balanç positiu dels programes de suport i orientació que ha gestionat el 2020.

Garantia Juvenil de la Cambra ha atès 1.700 joves des de 2015

Redacció

26.01.2021 | 20:39

Fins a 1.696 joves s'han inscrit al Programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Terrassa des de l'any 2015. I del total, més de la meitat, un 51%, ha accedit al mercat professional, percentatge que es manté estable en comparació amb les dades de gener de 2020 (52%). Dissenyat i gestionat per la Cambra de Terrassa, aquest projecte forma part del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) promogut per la Cámara de España. Es tracta d'una acció d'orientació i integració laboral i educativa per a joves d'entre 16 i 29 anys que volen integrar-se al món laboral i/o educatiu. Hi poden participar tant si tenen o no estudis o experiència laboral, sempre...