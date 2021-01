Present i futur Present i futur

Gabriel Izard

22.01.2021 | 20:30

Embolcallat amb la mascareta teclejo i miro la pantalla a ritme de la musiqueta enganxosa a què m'he hagut d'acostumar. Espero al meu comensal que ja ha comunicat el seu retard pel perllongament de la seva reunió. El lloc triat és a prop de la seva oficina. Alguns no fan teletreball. La sala del modern restaurant té algunes taules amb clients i la resta estan bloquejades. A la terrassa, sobre la vorera hi ha més gent i servei. M'hi fixo en entrar i de seguida en poso a la feina. La wifi funciona bé i puc seguir rastrejant la informació que necessito per l'email que urgentment he d'enviar. Just al fer el clic d'enviament, apareix la persona amb qui tenia la cita i el primer és...