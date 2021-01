BBVA revisa a la baixa el creixement per al 2021 BBVA revisa a la baixa el creixement per al 2021

22.01.2021 | 20:30

L'Observatori Regional del primer trimestre de BBVA Research revisa a la baixa el creixement esperat en 2021 per a totes les comunitats espanyoles. Això s'explicaria per un dinamisme una mica menor del prèviament esperat del consum nacional i de les exportacions, i una recuperació una mica més tardana del turisme. Això com a resultat de la deterioració en les previsions de creixement de la Unió Europea i l'empitjorament de la situació sanitària, tant en el final de 2020 com en l'arrencada de 2021. No obstant això, en 2022 l'acceleració de les inversions per l'impacte dels fons europeus (NGEU) i la del turisme a mesura que es generalitzi l'accés a la...