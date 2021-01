La seu de BBVA a Terrassa, ubicada a la plaça de Ricard Camí. Nebridi Aróztegui La seu de BBVA a Terrassa, ubicada a la plaça de Ricard Camí.

BBVA ven una cartera immobiliària d'Unnim valorada en 700 milions

Redacció

21.01.2021 | 20:26

BBVA ha tancat un acord per transferir al fons d'inversió i capital de risc KKR (principalment a través del seu fons KKR Private Credit Opportunities Partners III) una cartera de préstecs i actius immobiliaris coneguda com a "Dakar", amb un valor brut aproximat de 700 milions d'euros. La cartera es compon de dos tipus de préstecs (amb garantia hipotecària i sense garantia hipotecària) i actius immobiliaris adjudicats (REOs, per les sigles en anglès de "Real Estate Owned') provinents de l'àntic Unnim. L'objectiu de la transacció és reduir l'exposició a actius no productius. BBVA recorda que en els últims tres anys ha tancat diverses...